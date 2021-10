El sorprendente regreso de cuatro mujeres que hace veinte años triunfaron con un grupo musical marca el ritmo de "Queens", la nueva serie de ABC con Nadine Velázquez como una de sus protagonistas y que bucea en las partes más turbias del mundo del espectáculo.

"Me encanta cómo escribieron esta serie. Hay comedia y drama pero también refleja lo que una mujer experimenta (en esta industria)", apuntó a Efe la actriz conocida por "My Name is Earl" (2005-2009).