La cantante española Natalia Jiménez, exvocalista del grupo La Quinta Estación, inicia una gira por Estados Unidos para presentar su álbum homenaje a Jenni Rivera y aseguró en una entrevista con Efe que "con la edad" se ha convertido "en una folclórica".

"Ya no quedan esas mujeres de antaño que se subían con el vestidazo divino a cantar como Rocío Jurado o Rocío Dúrcal. Ya no hay de eso. Jenni era como de las últimas que quedaban y a mí ese tipo de mujer me encanta, es lo que me gusta: subirme al escenario, ponerme el vestidazo, pegar cuatro gritos y bajarme", explicó Jiménez.