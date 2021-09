La cantante española Natalia Jiménez, afincada en México desde hace años, rechaza cualquier señalamiento de apropiación cultural mientras prepara su nuevo álbum de mariachi y banda: "Más bien México se apropió de mí y no me quejo", dice este viernes en entrevista con Efe.

"Yo no soy esa persona que llega de repente, visita a México y no vuelve más nunca y sale de aquí vestida de huipil diciendo que es mexicano. Yo conozco México de arriba abajo, mejor que muchos mexicanos, conozco la música, las costumbres, he hecho de todo aquí, es como decirle a Chavela Vargas que se apropió. Yo soy más 'chilanga' que cualquier otra cosa", asegura la cantante nacida en Madrid.