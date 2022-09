La actriz mexicana Natasha Dupeyrón intercambió edad con la diva Verónica Castro en “Cuando sea joven”, película que se estrena este jueves y en la que ambas tuvieron que mimetizarse para interpretar a Malena, una mujer que tendrá una segunda oportunidad en la vida.

“Me gusta decir que no soy ‘la joven Verónica Castro’, creo que ella hace un personaje hermoso que se llama Malena. Juntas la creamos porque lo importante de esta historia es que fuera el mismo personaje, que yo no me inventara algo y ella otra cosa, y creo que se logró”, cuenta Dupeyrón.