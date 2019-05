16 may 2019

EFEUSA Los Ángeles 16 may 2019

Fotografía de Gina Rodríguez, protagonista de la serie "Jane The Virgin". EFE/Archivo

La productora The CW está en conversaciones con la creadora de la exitosa serie televisiva "Jane The Virgin", Jenny Snyder Urman, para desarrollar un "spin off", informó hoy el medio especializado Deadline.

El presidente de The CW, Mark Pedowitz, está actualmente en contacto con Urman para buscar una vía para crear una serie derivada, mientras que la productora ejecutiva de "Jane The Virgin" está interesada en continuar con las conversaciones.