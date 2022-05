27 may 2022

EFE Toronto (Canadá) 27 may 2022

Tras años de retrasos, el músico canadiense Neil Young ha decidido recuperar uno de sus álbumes perdidos, "Toast", que grabó con el grupo Crazy Horse en 2001 y que según el músico canadiense es tan triste que hasta ahora no ha tenido fuerza para publicarlo.

Como anticipo a la aparición del álbum en julio, Young compartió este viernes en su canal de YouTube una de sus canciones, "Standing in the Light of Love".