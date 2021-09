Netflix estrenará su esperado documental sobre la carrera de Britney Spears el próximo martes 28 de septiembre, justo un día antes de que se celebre una audiencia en la Corte Superior de Los Ángeles que podría decidir el futuro de la tutela legal de la cantante.

La cinta del gigante televisivo era un proyecto muy rumoreado después de que "Framing Britney", un documental del diario The New York Times, expusiera su caso con gran éxito de audiencias, al que se sumó la BBC con "The Battle for Britney", a pesar de que la cantante ha asegurado estar disgustada con todos ellos por explotar su dramática situación personal.