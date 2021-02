Ha pasado menos de una semana desde que un grupo de pequeños inversores hizo temblar a Wall Street y Netflix ya prepara una película que narrará el fenómeno por el que la cotización al alta de acciones de GameStop, una empresa al borde de la quiebra, desbarató los planes de fondos multimillonarios.

Según una exclusiva del diario Deadline, especializado en Hollywood, el gigante del "streaming" negocia una película sobre el caso, que, según el mismo medio, estaría protagonizada por el actor Noah Centineo ("To All The Boys I’ve Loved Before", "Black Adam") con un guion redactado por Mark Boal.