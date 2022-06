Nueva versión de "Father of the Bride" se ríe de estereotipos latinos en EEUU

Miami, 16 jun (EFE) - Una nueva versión de la comedia "El padre de la novia", rodada en Miami y con Gloria Estefan y Andy García en los papeles que Joan Bennett y Spencer Tracy interpretaron en la original de 1950, se burla de los estereotipos latinos, según dijeron a Efe sus protagonistas.

La nueva versión de “Father of the Bride”, que se estrena este jueves en Estados Unidos a través de la plataforma de video bajo demanda HBO Max, es una desternillante comedia centrada en las diferencias culturales de los latinos que habitualmente no aparecen en las superproducciones de Hollywood.