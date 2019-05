Una lasciva Darth Vader, una sensual Luke Skywalker o unos danzarines Han Solo y Chewbacca son los protagonistas de "The Empire Strips Back" (El Imperio se despelota), una parodia burlesque de Star Wars con la que el neoyorquino teatro PlayStation conmemora la festividad de la saga.

Desde hace varios años, el 4 de mayo se conmemora el Día de Star Wars, gracias al juego de palabras de la fecha en inglés -May the Fourth- con el lema de los guerreros Jedi "May the Force be with you" (Que la Fuerza te acompañe).