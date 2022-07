El expresidente de Estados Unidos Barack Obama (2009 - 2017) publicó este martes su lista de recomendaciones de canciones para este verano, entre las que incluyó Saoko de la cantante española Rosalía.

Saoko fue una de las 44 canciones elegidas por Obama para amenizar el verano, junto a Break My Soul de Beyoncé, Vibe Out de Tems, Blue in Green de Miles Davis, Last last de Burna Boy y Save Me de Aretha Franklin, entre otras.