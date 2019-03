El mexicano Omar Chaparro, convertido en un auténtico imán para el público latino en EE.UU., regresa con su característico humor en "No Manches Frida 2", una película que mantiene "la esencia" de la primera parte aunque en un contexto "muy diferente", según dijo el actor a Efe.

Títulos como "Pulling Strings", "How to be a Latin Lover" o la reciente "Overboard" confirman el tirón del intérprete de Chihuahua, de 44 años, que triunfó en 2016 como el protagonista de "No Manches Frida", una de las cintas mexicanas de mayor éxito en los últimos años.