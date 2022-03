¿Qué tienen en común Katharine Hepburn y Spencer Tracy, Elizabeth Taylor y Richard Burton o Penélope Cruz y Javier Bardem además del hecho de ser parejas en la vida real? Que cada par fue nominado al Óscar en categorías de interpretación en el mismo año. Pero nadie ha conseguido el doblete hasta ahora.

Un ansiado doblete que en esta edición podrían lograr tanto la pareja española -Penélope Cruz y Javier Bardem- como la formada por Kirsten Dunst y Jesse Plemons, estos nominados en las categorías de interpretación secundaria por "The Power of the Dog".