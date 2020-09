Fotografía sin fecha cedida por Televisa que muestra a la actriz y cantante mexicana Patricia Manterola. EFE /Televisa /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

La actriz y cantante mexicana Patricia Manterola disfruta de sus talentos alternando su regreso a la música con su trabajo como actriz en televisión, y asegura que, en tiempos de encierro, los televidentes podrán empatizar más con los personajes de la producción "Renta congelada" en su tercera temporada.

"La música y la actuación son las dos piernas de mi carrera profesional, en las dos me siento muy fuerte y completa. He podido ir alternando proyectos que me permiten estar en ambas y ahorita estoy agradecida de darle vida a personajes como Delia y estoy feliz de estar de vuelta a la música", aseguró Manterola en una entrevista con Efe.