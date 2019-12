La periodista Gretchen Carlson, que inspiró la película "Bombshell" y la serie "The Loudest Voice" sobre los escándalos sexuales del ejecutivo Roger Ailes en Fox News, pidió este viernes a la cadena que la "libere" del acuerdo de confidencialidad que la "fuerza al silencio" sobre el asunto.

Carlson, interpretada por Nicole Kidman en la cinta de reciente estreno, firmó un artículo en The New York Times donde recuerda que cuando sus acusaciones contra Ailes salieron a la luz en 2016 "no había movimientos #MeToo o Time's Up para buscar apoyo", pero desde entonces otras mujeres han denunciado a hombres por abuso de poder.