El director de cine Peter Docter presentó junto con uno de los personajes de "Monsters Inc". EFE/Archivo

Pete Docter, director de "Up" e "Inside Out", y Jennifer Lee, directora de "Frozen", han sido nombrados jefes creativos en Pixar y Walt Disney Animation, respectivamente, las divisiones de cine de animación de The Walt Disney Company, informó hoy la compañía en un comunicado.

Docter y Lee serán los sustitutos de John Lasseter, el hasta ahora jefe creativo de Pixar y Walt Disney Animation Studios, quien abandonará oficialmente la compañía a final de año.