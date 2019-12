Antonio Banderas, "Dolor y gloria" y Jennifer López fueron nominados este domingo para los premios Critics' Choice, que entrega cada año la Critics Choice Association (CCA).

El intérprete español, alabado por su papel protagonista en esa cinta de su compatriota Pedro Almodóvar, competirá por el galardón al mejor actor frente a Robert De Niro ("The Irishman"), Leonardo DiCaprio ("Once Upon a Time... in Hollywood"), Adam Driver ("Marriage Story"), Eddie Murphy ("Dolemite Is My Name"), Joaquin Phoenix ("Joker") y Adam Sandler ("Uncut Gems").