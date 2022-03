El cantante neoyorquino Prince Royce dice que le hace "mucha falta" el contacto con su público en los escenarios tras una ausencia de dos años y ofrece detalles en una entrevista con Efe de su próxima gira "Classics Tour" y el estado de ánimo después de su divorcio tras una relación de una década.

"Estoy en paz. He pasado por un proceso muy duro, de muchos cambios, pero siento que he madurado, ya tengo 32 años y si algo que he aprendido de la vida es que hay que dejarla fluir y enfocarse en lo que uno disfruta. En este momento tengo necesidad de abrazar y cantar con el público", dijo en su casa en Miami, donde se ha metido de cabeza a planificar su próximo espectáculo.