Brian May y Roger Taylor de Queen junto al cantante Adam Lambert presentaron este jueves el tema "You Are The Champions", una versión de su éxito del rock "We Are The Champions" y cuyos beneficios irán a parar a la lucha contra la crisis global del coronavirus.

Grabada de forma remota desde las casas de estos tres músicos en Londres y Los Ángeles (EE.UU.), "You Are The Champions" está dedicada a todos los trabajadores de la sanidad que se esfuerzan sin descanso en todo el mundo para mitigar la pandemia.