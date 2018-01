La actriz británica Rebecca Hall ha decidido donar el salario recibido por su participación en "A Rainy Day in New York", el próximo filme de Woody Allen, al fondo de defensa legal "Time is Up", movimiento contra el acoso sexual creado por centenares de actrices y productoras de Hollywood.

En esa cinta, Hall comparte escenas con actores como Jude Law, Elle Fanning o Timothée Chalamet, que recibió numerosas críticas en las redes sociales por lucir un pin de esa iniciativa en los Globos de Oro tras haber trabajado con el cineasta neoyorquino.