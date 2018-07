Un juez federal de Estados Unidos rechazó una denuncia contra la película "The Shape of Water" (2017), dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, por un presunto plagio de la obra de teatro "Let Me Hear You Whisper" (1969) del dramaturgo Paul Zindel.

"En resumen, pese a algunas similitudes superficiales y algunos puntos básicos del guion que comparten, las historias de la película y de la obra son diferentes", escribió el lunes el juez federal Percy Anderson, del Distrito Central de California, en un fallo obtenido hoy por medios locales.