Canciones de los artistas urbanos Dalex, Justin Quiles, Farruko, Myke Towers, Amenazzy, Rochy RD y Jarina de Marco y Anitta forman parte de la banda sonora de la novena entrega de la saga "Fast and Furious", que se estrena el próximo 25 de junio.

"Lo que está pasando con mi carrera me tiene muy emocionado. Aunque ha sido parte de años de trabajo, sé que hay muchos artistas que no lo consiguen. Eso por no hablar de los amigos de la calle que ya no están con vida", dijo Dalex a Efe.