El rapero español Rels B anunció que ya tiene lista una colaboración con Christian Nodal, uno de los grandes exponentes de la música regional mexicana actual, y aseguró tener otra canción con una intérprete mexicana de la que no quiso adelantar ni nombre, ni detalles.

"He colaborado con los dos raperos que más me gustaban del país, Gera MX y Alemán, me gusta mucho Nodal, ya he estado trabajando con él", confesó el cantante, que se encuentra en la Ciudad de México y llevó a cabo la primera conferencia de prensa de su carrera, según explicó.