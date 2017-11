El filme "All the Money In The World", dirigido por Ridley Scott y que cuenta con Kevin Spacey en su reparto, canceló su estreno previsto en el festival AFI Fest de Los Ángeles tras las numerosas acusaciones de abuso y acoso sexual en contra del actor. EFE/EPA/ARCHIVO

El filme "All the Money In The World", dirigido por Ridley Scott y que cuenta con Kevin Spacey en su reparto, canceló su estreno previsto en el festival AFI Fest de Los Ángeles tras las numerosas acusaciones de abuso y acoso sexual en contra del actor.

Según informó hoy el medio especializado Deadline, los responsables de "All the Money In The World", que iba a ser la película que cerrara el festival AFI Fest, no querían que la polémica en torno a Spacey empañara el lanzamiento de la cinta y el trabajo del resto del equipo.