Rian Johnson, el director y guionista de "Star Wars: The Last Jedi", la película más esperada del año, dijo a Efe que, a pesar de los recientes despidos de realizadores en cintas de la saga, él no encontró restricciones para llevar a la gran pantalla la historia que él mismo creó.

"No solo me dieron plena libertad creativa, sino que me alentaron a buscar algo personal en la historia y seguir ese camino", confesó el cineasta de 43 años, a quien Lucasfilm dio plenos poderes para la secuela de "The Force Awakens" mientras, en los últimos meses, cortaba relaciones con Phil Lord y Christopher Miller ("Solo") y Colin Trevorrow ("Episode IX").