8 may 2019

EFEUSA Los Ángeles 8 may 2019

El actor británico Richard Madden, conocido por haber interpretado a Robb Stark en "Game of Thrones", está negociando su incorporación a la cinta de Marvel Studios "The Eternals", en cuyo elenco ya figuraba Angelina Jolie, informó hoy el medio especializado The Wrap.

Kumail Nanjiani, de la comedia televisiva "Silicon Valley" y de la película "The Big Sick" (2017), también aparecía ya en el reparto de este filme de superhéroes que dirigirá la realizadora china Chloé Zhao, quien cosechó un gran éxito entre la crítica con su película "The Rider" (2017).