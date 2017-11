El cineasta Ridley Scott ha decidido eliminar a Kevin Spacey de su próxima película, "All the Money in the World", de estreno el 22 de diciembre, y reemplazarlo con el veterano Christopher Plummer, quien rodará sus escenas en las próximas dos semanas.

Según informó el blog especializado Deadline, Scott y el estudio Sony han tomado esa drástica decisión con el objetivo de que la cinta no vea afectada su fecha de estreno, que corría riesgo de verse retrasada por el escándalo de acoso y abusos sexuales que rodea a Spacey.