Fotografía cedida hoy por Universal Orlando Resort donde se aprecia el interior de una "Tienda Tributo de Verano", con clásicos del cine estadounidense como "E.T., the Extra-Terrestrial", "Jaws" ("Tiburón"), y "Back to the Future", que está abierta en Universal Orlando Resort, en Florida (EE.UU.), para conmemorar las icónicas películas. EFE/Universal Orlando Resort /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO

