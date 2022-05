18 may 2022

EFE Miami 18 may 2022

Fotografía sin fecha cedida por Ringling Bros. and Barnum & Bailey donde aparece el matrimonio ucraniano compuesto por Denis y Jillian Bazhenov mientras ofrecen una actuación con correa aérea durante la gira mundial de audiciones en vivo de Ringling en Las Vegas, Nevada (EE.UU.). EFE/ Ringling Bros. SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Fotografía sin fechar cedida por Ringling Bros. and Barnum & Bailey donde aparecen unas contorsionistas mongolas mientras ofrecen su actuación durante la gira mundial de audiciones en vivo de Ringling en Ulán Bator (Mongolia). EFE/ Ringling Bros. SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

El espectáculo circense Ringling Bros volverá en 2023 con una versión "modernizada" que prescindirá del uso de animales, informó este miércoles Feld Entertainment, la compañía propietaria del histórico circo Ringling que en 2017 debió bajar el telón agobiado por la baja venta de entradas.

Ringling Bros. and Barnum & Bailey retornará a los escenarios con "The Greatest Show On Earth" ("El mayor espectáculo del mundo"), un espectáculo en vivo que se estrenará en septiembre de 2023 y recorrerá 50 ciudades de Estados Unidos y Canadá, según informó en un comunicado Feld Entertainment, con sede en Florida (EEUU).