Fotografía cedida por CBS-POP TV que muestra, desde la izquierda, a los miembros del elenco de "One Day at a Time", Stephen Tobolowsky, como el Dr. Berkowitz; Rita Moreno como Lydia, y Sheridan Pierce como Syd, durante una escena de la serie. EFE/ Nicole Wilder/ CBS-POP TV SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

Con 88 años, la puertorriqueña Rita Moreno tiene una agenda llena de estrenos: esta semana vuelve a la televisión con su alocado papel de Lydia en la serie "One Day at a Time" y a finales de año llegará el más especial, su regreso a "West Side Story" en la nueva versión de Steven Spielberg.

"Tengo 88 años y voy a cumplir 89 en diciembre, justo cuando se estrena 'West Side Story'. No pienso parar, me encanta lo que hago, me divierto muchísimo, me complace y da mucha felicidad", contó Moreno en una entrevista con Efe en los estudios de Sony Pictures.