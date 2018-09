La artista española Rosalía, que consiguió hoy cinco candidaturas en la 19 edición de los Latin Grammy, dijo, en un comunicado remitido a Efe, que no imaginaba tal reconocimiento ni en sus "mejores sueños".

"Estoy muy feliz de que 'Malamente' haya llegado tan lejos", señaló la cantante. "Estas nominaciones no me las imaginaba ni en mis mejores sueños. Lo único que puedo hacer es agradecer a todos los que la han apoyado y me han ayudado en este camino", agregó.