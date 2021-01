Rosalía y Billie Eilish presentaron hoy por fin su esperada colaboración con "Lo vas a olvidar", un tema de lamentos de corazones rotos para la serie "Euphoria" y en el que la estrella estadounidense se anima por primera vez con el español en una canción.

"Dime si me echas de menos aún, dime si no me perdonas aún. Qué harás con todo este veneno, nada bueno. Dime si me echas de menos aún", cantan en castellano en el comienzo de este tema que mezcla inglés y español.