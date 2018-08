La actriz Rose McGowan (d), que junto a la intérprete Asia Argento (i) se erigió en una de las máximas figuras del movimiento "Me Too" (Yo también), pidió hoy a la artista italiana que haga "lo correcto" en relación a la acusación que la ha señalado por presunto abuso sexual de un menor. EFE/ARCHIVO

La actriz Rose McGowan, que junto a la intérprete Asia Argento se erigió en una de las máximas figuras del movimiento "Me Too" (Yo también), pidió hoy a la artista italiana que haga "lo correcto" en relación a la acusación que la ha señalado por presunto abuso sexual de un menor.

"Asia, eras mi amiga. Te quería. Has arriesgado y pasado por muchas cosas para defender el movimiento 'Me Too'. Espero de verdad que encuentres tu camino en este proceso hacia la rehabilitación y la mejora", dijo McGowan en un comunicado remitido hoy a los medios.