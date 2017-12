La actriz mexicana Salma Hayek posa para los fotógrafos en el estreno europeo de 'Beatriz at Dinner' en el centro de Londres, Reino Unido. EFE/Archivo

Dos meses después de que saliesen a la luz las primeras acusaciones contra Harvey Weinstein, la actriz Salma Hayek denunció hoy que el productor la acosó en múltiples ocasiones, la amenazó de muerte y la presionó para grabar escenas de sexo.

En una columna en "The New York Times", la actriz mexicana dijo que había tenido que decir "no" a Weinstein cuando le proponía ducharse juntos y se ofrecía a darle un masaje o practicarle sexo oral.