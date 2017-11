La mexicana Salma Hayek, los españoles Ana Asensio y Antonio Méndez Esparza y el chileno Sebastián Lelio son los artistas latinos nominados en la 33 edición de los premios Spirit del cine independiente, anunció hoy la institución Film Independent que organiza estos galardones.

"Call Me By Your Name", con seis nominaciones, es la principal favorita para estos reconocimientos, seguida de "Get Out" y "Good Time", con cinco candidaturas cada una.