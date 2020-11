Combo de fotografías donde se observa a los artistas Public Enemy (arriba izquierda), Janet Jackson (d) y abajo Trent Reznor (i) cantante del grupo Nine Inch Nails y Dave Gahan (d) cantante del grupo Depeche Mode. ¿Janet Jackson y Public Enemy son rock? ¿Bon Jovi y Bobby Darin sí son elegidos, Ringo Starr como solista también, pero Kraftwerk y The Smiths no? Este sábado se reconoce a la “clase 2020” del Salón de la Fama del Rock And Roll y la polémica se aviva una vez más. EFE/Archivo

Bogotá, 5 nov (EFE). ¿Janet Jackson y Public Enemy son rock? ¿Bon Jovi y Bobby Darin sí son elegidos, Ringo Starr como solista también, pero Kraftwerk y The Smiths no? Este sábado se reconoce a la “clase 2020” del Salón de la Fama del Rock And Roll y la polémica se aviva una vez más.

En la gala virtual de este sábado en el canal HBO -la ceremonia formal fue cancelada por el coronavirus-, se reconocerán a bandas y solistas como Depeche Mode, The Doobie Brothers, T. Rex, Nine Inch Nails, The Notorious B.I.G. y Whitney Houston.