"Reírte a carcajadas y sentirte bien con lo que ves es una parte esencial de ir al cine", asegura en una entrevista con Efe el actor Samuel L. Jackson sobre la nueva entrega de la saga "Shaft" que, a diferencia de las anteriores, combina sus tradicionales disparos con una buena dosis de humor.

"Me gustan las películas que me den algo de lo que reírme al día siguiente cuando me despierto, y que hacen feliz a la gente", continua el actor, que, tras protagonizar otra de las cintas de "Shaft" en el año 2000, ha decidido dar continuidad a esta historia, que gira en torno a una familia de detectives afroamericanos de Harlem, en Nueva York.