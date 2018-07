"Selena for Sanctuary" es el espectáculo que se presentó como parte del programa Out of Doors que cada año ofrece libre de coste el Lincoln Center, y que en esta ocasión reunió en el escenario de la Damrosch Park a las cantantes la chilena Mon Laferte, la guatemalteca Gaby Moreno y la estadounidense Nina Díaz, entre otros. EFE/Archivo