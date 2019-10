El productor y guionista mexicano Sergio Guerrero ha querido "romper todos los moldes" en su debut como director con una película sobre la brutalidad policial de la que son víctimas afroamericanos y latinos por igual, filmada íntegramente con cámaras de seguridad, "dashcam", corporales o de teléfonos.

Las únicas cámaras profesionales de "Intolerance No More" (No más intolerancia) son las que aparecen en una escena que está ambientada en un estudio de televisión, dice Guerrero Garzafox, que tiene dos premios en su haber, en una entrevista con Efe en Miami, donde presenta su filme este miércoles.