La cineasta Sofia Coppola y el actor Bill Murray, que deslumbraron en la gran pantalla con la cinta "Lost in Translation" (2003), se reencontrarán en la película "On the Rocks", que marcará el estreno del gigante Apple en la producción de cine, informó hoy el medio especializado Deadline.

La actriz Rashida Jones también formará parte del elenco de este largometraje sobre el reencuentro en Nueva York de una joven madre con su vividor y seductor padre.