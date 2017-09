Vergara, la actriz mejor pagada de la televisión de EE.UU., con 41,5 millones de dólares (35 millones de euros) de ingresos, según indicó este martes la revista Forbes, se unió a Seven Bar Foundation para crear EBY, sigla del eslogan "Empowered By You" (empoderada por ti).

Con cada suscripción, el 10 % de las ventas netas se destinarán a un proyecto de microcréditos para empoderar a las mujeres para que salgan de situación de la pobreza a través de los negocios.