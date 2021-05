En un fin de semana sin grandes estrenos en los cines de Estados Unidos, "Spiral: From the Book of Saw" lideró por segunda semana consecutiva la taquilla con unos discretos 4,6 millones de dólares recaudados.

Sin embargo se espera que la situación cambie a partir de este viernes, ya que con el estreno de "Cruella" y "A Quiet Place II" comenzará una temporada veraniega en la que cada semana llegarán importantes títulos a los cines.