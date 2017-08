Stevie Wonder encabeza el cartel de la próxima edición del festival Global Citizen de Nueva York, que se celebrará el próximo 23 de septiembre en Central Park, según anunciaron hoy sus organizadores. EFE/Archivo

Stevie Wonder encabeza el cartel de la próxima edición del festival Global Citizen de Nueva York, que se celebrará el próximo 23 de septiembre en Central Park, según anunciaron hoy sus organizadores.

En la cita, gratuita y en la que se esperan unos 60.000 espectadores, actuarán también The Killers, Green Day, The Chainsmokers y The Lumineers, entre otros.