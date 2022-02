El cantante británico Sting se rinde ante la "musicalidad" del español y publica este viernes "Por su amor", adaptación de la canción "For Her Love" que está incluida en su más reciente álbum, "The Bridge", y con la que busca honrar la "influencia" y el protagonismo actual de la música latina, afirma en una entrevista con Efe.

"Es maravilloso que ahora la música latina tenga una audiencia mundial, una audiencia muy grande", señala el intérprete, que ha ganado a lo largo de su dilatada carrera 17 premios Grammy y confiesa que su nuevo sencillo "ha sido inspirado en el sonido y ritmo del reguetón".