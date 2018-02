El músico británico Sting (d) y el cantante jamaicano Shaggy (i), durante la entrevista ofrecida a la Agencia EFE con motivo de la presentación de su nueva canción “Don't Make Me Wait”, que sirve como adelanto del álbum "44/876". EFE

Cual caballero británico, impecable como un pincel y enfundado en un jersey negro, Sting recibió a Efe en una pequeña iglesia londinense. Acompañado por el cantante Shaggy, el ex de The Police no tardó en unir el reggae a su ADN y es que su nuevo álbum, "44/876", bebe directamente de esa música.

"Siempre he estado influenciado por la música caribeña. Crecí en Inglaterra en los años cincuenta escuchando blues y reggae. Estaba familiarizado con ello, sobre todo por su carácter revolucionario y su capacidad para darle la vuelta al rock and roll", explicó Sting.