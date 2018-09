La casa Sotheby's exhibe en Los Ángeles (California) un avance de la subasta que hará el 4 de octubre con más de 300 objetos que pertenecieron al actor Robin Williams y su esposa, Marsha, una colección que ofrece una mirada íntima a la vida familiar del célebre artista, fallecido en 2014.

"Lo que es excitante e interesante es que se trata de objetos que la familia escogió y con los que crecieron en su hogar", dijo a Efe Nina del Río, vicepresidenta de Sotheby's, sobre esta colección titulada "Creating a Stage: The Collection of Marsha and Robin Williams".