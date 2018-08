Quentin Tarantino y David Fincher, dos de los cineastas más admirados de las últimas décadas, han seleccionado al mismo actor para interpretar en dos proyectos diferentes al famoso asesino Charles Manson, informó hoy el portal Collider.

Fincher, nominado en dos ocasiones al Óscar por "The Curious Case of Benjamin Button" (2008) y "The Social Network" (2010), fichó al actor australiano Damon Herriman para interpretar a Manson en la segunda temporada de su serie "Mindhunter", todavía sin fecha de estreno.