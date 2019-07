Fotografía cedida por Sony Pictures donde aparecen, de izq. a dcha., el director Quentin Tarantino y los actores Brad Pitt, Margot Robbie y Leonardo DiCapriO, mientras posan a su llegada a la alfombra roja del estreno de su película "Once Upon A Time in Hollywood" la noche del lunes 22 de julio en el Teatro Chino en Hollywood, California (EE.UU.). EFE/Eric Charbonneau/Sony Pictures/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

El director Quentin Tarantino aterriza este fin de semana en los cines con "Once Upon a Time... in Hollywood", una esperada cinta que con el protagonismo de Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie encabeza las novedades de una cartelera sin grandes movimientos.

Estrenada en mayo en el Festival de Cannes, "Once Upon a Time... in Hollywood" cuenta con un reparto de oro y brillantes, ya que a su estelar trío protagonista le escoltan Al Pacino, Dakota Fanning, Kurt Russell, Lena Dunham, Emile Hirsch, Bruce Dern, Luke Perry, Timothy Olyphant y Maya Hawke, entre muchos otros.