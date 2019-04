La estrella del pop Taylor Swift presentó hoy su nuevo single, "ME!", una canción en la que está acompañada por Brendon Urie, que es el líder y cantante del grupo Panic! At the Disco.

La cantante estadounidense, una de las figuras más populares del pop en los últimos años, llevaba varios días sugiriendo en las redes sociales que el 26 de abril iba a anunciar algo.