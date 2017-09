La cantante estadounidense Taylor Swift privó hoy a "Despacito", el éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee con colaboración de Justin Bieber, de romper el récord de popularidad la lista Hot 100 de la revista Billboard en la cual se mantuvo en el tope durante 16 semanas consecutivas.

Swift, conocida cantautora de 27 años, lo ha conseguido con su nuevo tema "Look What You Made Me Do", el primer sencillo de su nuevo álbum "Reputation".